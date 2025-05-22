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Ринок криптовалют б’є рекорди: Bitcoin оновив історичний максимум

Ринок криптовалют б’є рекорди: Bitcoin оновив історичний максимум

Bitcoin продовжує встановлювати рекорди. Сьогодні на ранкових торгах в Азії вартість головної криптовалюти піднялася на 2,2% — досягнувши $110 707, після чого трохи скоригувалася, повідомляє агентство Bloomberg.

На зростання вартості Bitcoin вплинуло:

- Очікуване регулювання в США

Аналітики пов’язують зростання з прогресом у Сенаті США — там просувається законопроєкт щодо регулювання стейблкоїнів (stablecoins). Цей крок, за оцінками експертів, створює більшу правову визначеність і відкриває двері для більшого інституційного інвестування.

- Активність компанії Strategy Майкла Сейлора

Компанія MicroStrategy, яку очолює біткоїн-ентузіаст Майкл Сейлор, акумулювала BTC на понад $50 млрд. Їхня стабільна стратегія скуповування криптовалюти підживлює ринок і стимулює інших гравців.

- Ситуація на спотових біржах

За словами Джошуа Ліма, співкерівника напрямку ринків у FalconX Ltd, попит на BTC з боку SPAC і PIPE-інвесторів не зменшується, що проявляється в преміях на спотові ціни, зокрема на біржі Coinbase.

"Це повільне, але стабільне просування до нових історичних максимумів", — підкреслив Лім.

На тлі нестабільних традиційних ринків криптовалюти знову привертають увагу як захисний актив. Експерти зазначають, що Bitcoin поступово набуває статусу "цифрового золота" в очах інституційних інвесторів.

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