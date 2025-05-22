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Війна

РФ посилює атаки на багатьох напрямках фронту — ЦПД

РФ посилює атаки на багатьох напрямках фронту — ЦПД

Армія РФ посилює свої наступальні дії. Протягом останніх тижнів зросла інтенсивність бойових дій на кількох ділянках лінії фронту. Про це заявив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, додавши, що ситуація на фронті залишається складною.

"Ворог активізувався на кількох напрямках, зокрема на південному та східному фронтах. Вони намагаються збільшити тиск на наші оборонні позиції, застосовуючи як традиційні сили, так і новітні тактики. Проте наші сили оборони активно дають відсіч, знищуючи техніку, артилерію та живу силу ворога", — зазначив Коваленко.

Російська армія намагається прорвати оборону, використовуючи великі сили піхоти, танкові підрозділи та артилерію. Також ворог активно нарощує свою присутність у прикордонних областях, одночасно посилюючи логістичні поставки для підтримки своїх бойових підрозділів. Зокрема, Росія намагається використовувати важку артилерію та ракетні удари, щоб знищити стратегічно важливі об'єкти, такі як склади боєприпасів, логістичні центри та інфраструктуру постачання.

Теги:

війна в УкраїніЦПДзагострення на фронті
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