Німеччина хоче більше санкцій і зброю для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не видно ознак швидкого завершення війни в Україні. У коментарі Deutsche Welle він припустив, що Ватикан може стати останнім майданчиком для дипломатичних зусиль.

"Лишається сподіватися, що вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивної розмови у Ватикані. Важливо, щоб Німеччина відігравала активну та сильну роль у пошуку миру", — наголосив Мерц.

В той же час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до жорсткіших заходів проти фінансування російської війни, зокрема через нафтову та газову торгівлю. "Ціль — перекрити потоки коштів до російської скарбниці, яка фінансує війну. Це єдиний спосіб ефективно послабити здатність РФ воювати", — заявив міністр.

Також він наголосив на необхідності переозброєння України, зазначивши, що німецька оборонна промисловість має потужності, але потребує фінансування. "Ми маємо діяти спільно, щоб закрити ці прогалини у виробництві", — підсумував Пісторіус.