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Сенатор Грем жорстко звернувся до Китаю

Сенатор Грем жорстко звернувся до Китаю

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку ініціативам експрезидента Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні та попередив Китай про можливі наслідки підтримки російської агресії. Про це політик повідомив у соціальній мережі X після зустрічі з послом Китаю в США Сє Феном. За словами Грема, сторони обговорили широкий спектр глобальних викликів, включно з торгівлею, питаннями безпеки та війною Росії проти України.

Китайський дипломат, як зазначає сенатор, нагадав про офіційну позицію Пекіна — підтримку миру через діалог. Грем у відповідь погодився, що дипломатичне врегулювання можливе лише за умов припинення бойових дій та відкритих, щирих переговорів.

"Я сподіваюся, що США зможуть вибудувати справжній діалог із Китаєм — на відміну від неможливості конструктивної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним", — наголосив Грем.

Він також застеріг Пекін: будь-яка форма підтримки російської нафтової економіки або військової кампанії може мати стратегічні наслідки.

"Переважна більшість Сенату переконана: Путін уникає реальних переговорів, розраховуючи, що з часом США та їхні союзники втратять рішучість. Це серйозна помилка, яка матиме вплив і на Китай, і на інші держави", — зазначив сенатор.

Теги:

Китайвійна в Українісенатор Грем
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