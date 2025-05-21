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Полiтика

Те, що відбувається в Україні, цілком можна вважати воєнними злочинами, – Рубіо

Те, що відбувається в Україні, цілком можна вважати воєнними злочинами, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що говорити про покарання винних у воєнних злочинах в Україні буде доречно після завершення війни. Зараз головне – зупинити кровопролиття.

Про це він сказав під час слухань у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США в середу, 21 травня, передає AP.

Держсекретар США не став прямо відповідати на запитання конгресмена-демократа Білла Кітінга про те, чи вважає він російського диктатора володимира путіна воєнним злочинцем.

Натомість він зазначив, що те, що відбувається в Україні, цілком можна вважати воєнними злочинами. Але, за його словами, зараз першочергове завдання – завершити війну.

Коли конгресмен Білл Кітінг ще раз повторив запитання, чи можуть США вести переговори з людиною, яку вважають воєнним злочинцем, Рубіо знову ухилився від прямої відповіді.

– Я намагаюся відповісти на ваше запитання. Безсумнівно, воєнні злочини було скоєно, і хто за них відповідальний – для цього ще буде час і місце, але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну, – заявив Рубіо, наголосивши на необхідності підтримувати зв’язок із главою Кремля, щоб завершити війну.

Рубіо сказав, що під час війни проти України було скоєно злочини, і винні обов’язково відповідатимуть.

– Але наша мета зараз – припинити цю війну, бо дозвольте мені сказати вам, що кожного дня, поки триває війна, гине більше людей, покалічено більше людей і, відверто кажучи, щодня, поки триває війна, скоюється більше злочинів. Наша мета – припинити цю війну. Ми повинні мати можливість говорити (з путіним – Ред.), щоб зробити це, – додав держсекретар США.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніМарко РубіоВолодимир Путін
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