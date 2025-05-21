Україна отримає безпілотні комплекси THeMIS для розмінування

Естонська компанія Milrem Robotics, що спеціалізується на розробці робототехніки та автономних систем, уклала угоду з французькою фірмою CNIM Systèmes Industriels на постачання шести безпілотних комплексів, які будуть передані Україні.

Це допоможе відновити доступ до інфраструктури, захистити цивільне населення, а також сприятиме відродженню сільського господарства на звільнених територіях, передає ERR.

Компанія Milrem Robotics, провідний світовий розробник робототехнічних рішень, поставить французькій компанії CNIM Systèmes Industriels шість безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS. Вони будуть укомплектовані спеціальним обладнанням для розмінування та направлені в Україну під загальною назвою ROCUS.

Роботизовані системи ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems) буде передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Мета — дистанційне розчищення територій від вибухонебезпечних предметів у зонах підвищеного ризику.

— ROCUS створено на основі платформи THeMIS з інтегрованим модулем для очищення маршрутів, розробленим CNIM Systèmes Industriels. Це значно знижує ризики для саперів і дозволяє ефективно нейтралізувати загрози на відстані, — йдеться у повідомленні компанії.

За словами генерального директора Milrem Robotics Кулдара Вяарсі, ці безпілотні системи вже довели свою надійність в Україні.

Нова партія з шести безпілотників доповнить перші сім систем ROCUS, які вже були розгорнуті в Україні у 2022 році.

Тож загальна кількість роботизованих систем від Milrem Robotics в Україні зросте до п’ятнадцяти.