Пісторіус: Трамп помилився, намагаючись домовитися з Путіним

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував підхід колишнього президента США Дональда Трампа до переговорів із Володимиром Путіним, заявивши, що той "невірно оцінив свої переговорні позиції". В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk Пісторіус висловив сумнів у тому, що особисті переговори можуть переконати Путіна припинити агресію проти України.

"Я підозрюю, що він невірно оцінив свої переговорні позиції", - заявив Пісторіус, наголошуючи на необхідності посилення тиску на Москву. Він також висловив стурбованість тим, що Трамп відкинув можливість вступу України до НАТО, що, на його думку, підірвало перспективи мирних переговорів.

Міністр оборони Німеччини скептично оцінив результати нещодавньої телефонної розмови між Трампом і Путіним, зазначивши, що запропонований меморандум між Україною та Росією, а також ідея переговорів у Ватикані, лише дають Путіну час для продовження наступу.

"Миру не видно, і якби Путін хотів миру або припинення вогню, він міг би домогтися цього сам і сісти за стіл переговорів", - підкреслив Пісторіус.

Він також закликав до посилення санкцій проти Росії, визнаючи, що хоча 17-й пакет санкцій ЄС дає результати, їх недостатньо. Пісторіус наголосив на необхідності більш жорстких заходів, зокрема з боку США, щоб обмежити надходження доходів від експорту енергоносіїв до російського бюджету.

Ця заява Пісторіуса пролунала на тлі повідомлень про телефонну розмову між Трампом і Путіним, у ході якої Трамп заявив, що Путін готовий до припинення вогню. Путін, у свою чергу, назвав розмову "корисною", але не дав конкретних коментарів щодо можливості миру.

Президент України Володимир Зеленський також підкреслив важливість залучення США до мирного процесу, зазначивши, що ідеї, озвучені під час розмови Трампа з Путіним, стали ключовим питанням його переговорів з партнерами.