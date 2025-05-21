Ще одну умову миру з РФ озвучили американські сенатори

У Сенаті Сполучених Штатів представлено резолюцію, яка закликає зробити повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії, невід’ємною умовою будь-якої мирної угоди, що може покласти край війні. Про це повідомив медіа-радник організації Razom for Ukraine Остап Яриш.

Документ має чітку гуманітарну спрямованість і став результатом рідкісної двопартійної згоди серед американських законодавців. Ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар.

У тексті резолюції зазначається, що викрадення українських дітей російською владою, їх насильницьке переміщення, русифікація та усиновлення в російських родинах є не лише грубим порушенням міжнародного права, але й свідомою спробою знищення української ідентичності.

«Викрадення Росією та русифікація українських дітей демонструє намір уряду російської федерації стерти українську націю та її культуру», — йдеться у резолюції.

На думку авторів, мирна угода з Росією, укладена без повернення незаконно вивезених дітей, була б компромісом із воєнним злочином і фактичним визнанням результатів насильства.

Резолюція не має сили закону, однак має важливе символічне та політичне значення. Вона слугує сигналом — як для адміністрації США, так і для міжнародної спільноти — що примирення з агресором не може будуватися на забутті злочинів проти дітей.