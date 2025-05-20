Поліція не знайшла доказів того, що чоловіка, який вистрибнув з 3-го поверху приміщення ТЦК, довели до самогубства

У поліції заявили, що не знайшли підтверджень, що чоловіка, який вистрибнув з вікна третього поверху Харківського районного ТЦК, довели до самогубства.

Про це начальник поліції Харківської області Петро Токар розповів у коментарі «Суспільному».

За словами Токара, поліціянти переглянули записи з камер відеоспостереження та не побачили доказів, що чоловіка довели до самогубства. Крім того, під час розтину тіла загиблого правоохоронці не виявили слідів ушкоджень, які були б непритаманними для падіння з висоти.

Слідчі також вивчили дописи загиблого у соціальних мережах. У деяких з них він наголошував, що не підтримує війну, не робить пожертви на армію та не піде воювати. Чоловік також розмірковував, що краще покінчить життя самогубством, ніж візьме до рук зброю, зазначив Токар.

За даними правоохоронців, 12 травня 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі Харківського районного ТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових даних. Він був без відповідних документів, але добровільно погодився поїхати до військкомату, і «жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли», стверджують у ТЦК.

У соціальних мережах розповідали, що чоловіка звати Олексій, він був членом велоспільноти та любив подорожувати. Стверджувалось, що 8 травня чоловік уже потрапляв до ТЦК, де йому погрожували розправою через його пацифістську позицію.

«Укрінформ» з посиланням на поліцію писав, що мати загиблого заявляла про зникнення сина ще 11 травня.

Матеріали справи перевірятиме Державне бюро розслідувань.