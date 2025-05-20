Техогляд в Україні змінюється та стає дорожчим

З травня в Україні запрацювали нові вимоги до процедури обов’язкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни стосуються як самої процедури, так і способів фіксації її результатів.

Відтепер увесь процес техогляду обов’язково має бути зафіксований на відео, що, за задумом, має підвищити прозорість та унеможливити фальсифікації. Крім того, автомобіль необхідно фотографувати з усіх боків, у тому числі з ввімкненими фарами та аварійною сигналізацією.

Вимоги щодо внутрішніх фото також посилились: тепер обов’язкові знімки одометра, тахографа (якщо є), а для навчальних авто — додаткових педалей.

Скасовано деякі попередні бюрократичні вимоги: не потрібно фотографувати гальмівні випробування, димність, а також друкувати відповідні знімки у протоколі техогляду.

До фотозвітів тепер висуваються чіткі технічні вимоги:

- автомобіль має займати не менше 70% кадру;

- обробка фото заборонена;

- дата та час повинні фіксуватися автоматично під час зйомки.

Крім процедурних змін, українських водіїв чекає й підвищення вартості техогляду з 1 червня:

- для легкових авто — до 1700 грн;

- для вантажівок і автобусів — до 2300 грн.

Ці оновлення є частиною підготовки до повноцінного впровадження європейських стандартів технічного контролю транспорту в Україні та мають на меті зробити процес більш прозорим, безпечним та контрольованим.