У МЗС Китаю відреагували на переговори України та Росії

У Китай сподівається на "справедливу мирну угоду" за підсумками переговорів України і росії, перший раунд яких відбувся минулого тижня в Стамбулі. Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ в понеділок, 19 травня.

– Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжать працювати над укладенням справедливої, довгострокової і обов’язкової мирної угоди шляхом діалогу та переговорів, що зрештою дозволить досягнути політичного врегулювання конфлікту", - заявила вона.

Також у Мао Нін попросили прокоментувати специфічну манеру ведення переговорів росіянами, які висували ультиматуми та погрожували воювати нескінченно й окупувати ще більше української землі.

– Я не знайома з деталями того, про що ви запитуєте, - сказала Мао про недипломатичну поведінку російських представників у Стамбулі.

Агентство нагадує, що Китай не деталізує власного розуміння "справедливої мирної угоди", але воно не збігається з тим сенсом, який у нього вкладають Україна як жертва агресії та її країни-партнери, що означає відновлення територіальної цілісності й суверенітету Української держави в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, покарання російських воєнних злочинців та отримання від росії репарацій за завдані Україні руйнування й інші збитки.

Принаймні в останньому ініційованому Китаєм разом із Бразилією у травні минулого року документі щодо бачення завершення війни, так званому "консенсусі з шести пунктів", немає навіть згадки про повагу до територіальної цілісності України, яке було в попередньому "мирному плані з 12 пунктів", представленому Пекіном у лютому 2023 року, в якому першим пунктом ішлося про територіальну цілісність і суверенітет та дотримання всіх положень Статуту ООН.