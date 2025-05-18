У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

На зустрічі також був присутній державний секретар США Марко Рубіо. Вона тривала близько 40 хвилин.

“Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі”, – прокоментував Зеленський.

За його словами, політики обговорили перемовини в Стамбулі, ситуацію на полі бою, майбутній обмін полоненими, а також необхідність санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі та оборонної співпраці.

Окрім того, Володимир Зеленський підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.

Відповідна зустріч з американським віцепрезидентом стала першою після суперечки в Білому домі, яка виникла під час візиту українського президента до Вашингтону.

Також фото з церемонії інавгурації Папи Римського Лева XIV свідчать, що при зустрічі Зеленський та Венс потисли руки один одному.

Нагадаємо, президент України Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому у Вашингтоні та зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. Зокрема вони мали підписати міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Однак під час зустрічі у Білому Домі, між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася публічна суперечка. Внаслідок цього було відтерміновано підписання угоди про корисні копалини, а Володимир Зеленський достроково залишив Білий Дім.