Трамп выразил похвалу иранским беспилотникам и высказал критику в адрес американского ВПК

Как утверждает президент США, он сообщил одной из американских компаний, что хочет приобрести много дронов, и привел в качестве примера Иран, который производит ударные беспилотники (типа "шахедов") по цене 35-40 тыс. долларов, и поэтому он стремится получить что-то аналогичное. В результате через две недели они предложили ему дрон за 41 млн долларов.



Позже Трамп заявил, что ему не нужны дроны стоимостью 41 млн долларов, а нужны дроны за 35-40 тыс. долларов, которые можно запускать в массовых количествах. Это быстрое и смертоносное оружие, добавил Трамп.



