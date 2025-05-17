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Полiтика

Трамп "чесно" пообіцяв санкції проти рф, якщо мирні переговори проваляться

Трамп "чесно" пообіцяв санкції проти рф, якщо мирні переговори проваляться

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для рф. Про це повідомляє з посиланням на Трампа в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти рф, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану. 

– Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції, - ред.), якщо ми не укладемо угоду, – заявив Трамп.

При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

– Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі, – зазначив президент США.

Трамп також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

– Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди, – підкреслив Дональд Трамп.

 

Теги:

Дональд Трампантиросійські санкції
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