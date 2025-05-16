Ліга чемпіонів-2025: суперкомп’ютер назвав фаворита фіналу

Суперкомп’ютер аналітичного порталу Opta оцінив шанси "Парі Сен-Жермен" та "Інтера" здобути трофей Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Переможець матчу "ПСЖ" – "Інтер" визначиться 31 травня у фінальній грі у Мюнхені на Альянц-Арені.

Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів-2025 суперкомп’ютера Opta вважає чинних чемпіонів Франції – "ПСЖ".

Шанси підопічних Луїса Енріке здобути трофей оцінюють у 53,6%. Імовірність успіху міланського Інтера становить 46,4%.

У півфіналах Ліги чемпіонів "ПСЖ" двічі обіграв "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Інтер" за сумою двох матчів здолав іспанську "Барселону" (3:3, 4:3).

Для "Парі Сен-Жермен" це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. Востаннє парижани грали у вирішальному матчі головного футбольного єврокубка у 2020 році, коли програли мюнхенській Баварії.

Для "Інтера" це другий фінал за три сезони та сьомий загалом. Нерадзуррі тричі піднімали трофей у сезонах: 1963/64, 1964/65 та 2009/10. А 2023 року "Інтер" поступився у фіналі англійському "Манчестер Сіті".