Інцидент із F-16: пілот знищив ворога і катапультувався

У ніч на 16 травня 2025 року під час виконання бойового завдання було втрачено зв’язок із українським винищувачем F-16. Інцидент стався близько 03:30 в ході відбиття чергової повітряної атаки з боку противника.

За попередніми даними, пілот проявив високу професійну майстерність і рішучість, вразивши три ворожі повітряні цілі та вступив в бій із четвертою. Під час атаки, коли винищувач перейшов на ближній бій із застосуванням авіаційної гармати, на борту сталася нештатна ситуація.

Пілот прийняв рішення не залишати машину над населеним пунктом і направив її подалі від житлової забудови, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Після чого успішно катапультувався.

Пілота швидко знайшли. Медики оцінюють його стан як задовільний, загрози для життя та здоров’я немає. Він перебуває в безпечному місці.

Для з’ясування причин інциденту створено спеціальну комісію, яка вже розпочала роботу. Експерти вивчають усі обставини події — від технічного стану літака до метеоумов і особливостей виконання бойового завдання.