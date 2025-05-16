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Суспiльство

Погода 16 травня: дощі потроху відступають

Погода 16 травня: дощі потроху відступають

Погода починає змінюватись. Прохолодну погоду у західних, більшості північних областей та на Вінниччині зумовить атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Польщею. У більшості північних і центральних областях дощитиме. На решті території - без опадів.

Вітер - південний, південно-західний, 5-10 метрів на секунду. В південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях - місцями пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря у західних, більшості північних областей та на Вінниччині +9-14, на решті території +16-21 градус.

У Києві – хмарно, дощ. Вітер - південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря +9-11 градусів.

Теги:

Укргідрометцентрпогода 16 травнядощі
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