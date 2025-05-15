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Культура

Представник Норвегії на Євробаченні 2025 заговорив українською

Представник Норвегії на Євробаченні 2025 заговорив українською

Представник Норвегії на Євробаченні 2025, співак Кайл Алессандро заговорив українською мовою та зізнався, що його мачуха родом із міста Суми.

Ведуча Ганна Тульєва поспілкувалася з представником Норвегії під час відкриття міжнародного пісенного конкурсу.

19-річний артист поділився, що завдяки своїй мачусі знає кілька слів та фраз українською мовою, серед яких: "як справи", "доброго ранку", "добраніч".

Найчастіше Алессандро вживає фразу "я втомився", адже він дуже багато працює. Також співак може представити себе українською. Інтерв’ю представник Норвегії завершив словами “наш козак”, повідомляють Fakty.com.ua.

@liza._.veta Ukrainian passport цьому козаку 💪🏼🇺🇦💗 @kyle alessandro 💙💛 #eurovision #eurovision2025 #ukraine🇺🇦 #norway🇳🇴 #kylealessandro #ziferblat #birdofprey ♬ оригінальний звук - 💫LIZAVETA💫

Зазначимо, що Кайл Алессандро представляє Норвегію з  треком Lighter, в якому співає про те, як віднайти надію і світло в темні часи. На створення композиції співака надихнула його мама, яка поборола онкологію.

За результатами першого півфіналу Євробачення 2025 Кайл Алессандро пройшов до гранд-фіналу, який відбудеться вже у суботу, 17 травня.

Теги:

НорвегіяЄвробачення-2025Новини шоу-бізнеса
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