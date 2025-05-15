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Культура

Букмекери таки змінили прогнози щодо шансів учасників конкурсу Євробачення на перемогу

Букмекери таки змінили прогнози щодо шансів учасників конкурсу Євробачення на перемогу

Зміни не дуже суттєві, але тенденція очевидна. Шанси на те, що цього року у конкурсі переможе саме Швеція, за оцінками букмекерів на eurovisionworld. com., як і раніше, високі. Однак вони оцінюються вже не в 42%, як учора, а в 39%. Таким чином, відрив від Австрії, яка поки що йде на другому місці (тут цифри не змінилися), знизився з учорашніх 20% до 17%.

Зміни начебто і незначні, проте тенденція очевидна - шведи вже не здаються беззастережними фаворитами. Зазначимо, що на третє місце в таблиці букмекерів, відтіснивши французів, у яких, як і вчора, 6%, вийшли Нідерланди з 8%. .

Проте у українського Ziferblat у букмекерів нічого не змінились - те саме 13-те місце, як и вчора. Причому і воно є досить умовним, оскільки шанси українців на перемогу оцінюються в 1%, як і ще в десяти країнах (вчора їх було одинадцять).

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