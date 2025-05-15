Букмекери таки змінили прогнози щодо шансів учасників конкурсу Євробачення на перемогу

Зміни не дуже суттєві, але тенденція очевидна. Шанси на те, що цього року у конкурсі переможе саме Швеція, за оцінками букмекерів на eurovisionworld. com., як і раніше, високі. Однак вони оцінюються вже не в 42%, як учора, а в 39%. Таким чином, відрив від Австрії, яка поки що йде на другому місці (тут цифри не змінилися), знизився з учорашніх 20% до 17%.

Зміни начебто і незначні, проте тенденція очевидна - шведи вже не здаються беззастережними фаворитами. Зазначимо, що на третє місце в таблиці букмекерів, відтіснивши французів, у яких, як і вчора, 6%, вийшли Нідерланди з 8%. .

Проте у українського Ziferblat у букмекерів нічого не змінились - те саме 13-те місце, як и вчора. Причому і воно є досить умовним, оскільки шанси українців на перемогу оцінюються в 1%, як і ще в десяти країнах (вчора їх було одинадцять).