"Євробачення" без цієї країни: Переможець конкурсу виступив проти участі Ізраїлю в 2026 році

Австрійський співак JJ, який здобув перемогу на "Євробаченні-2025", виступив із закликом виключити Ізраїль із участі в наступному міжнародному пісенному конкурсі. Про це він заявив в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

Артист висловив здивування щодо того, що представники Ізраїлю досі беруть участь у конкурсі, і підкреслив, що хотів би побачити наступне "Євробачення" без цієї країни.

– Мені прикро бачити, що Ізраїль досі бере участь у шоу. Я хотів би, щоб конкурс наступного року у Відні відбувся без Ізраїлю. Втім, рішення за Європейським мовним союзом. Ми, артисти, можемо лише висловлювати свою позицію, — наголосив виконавець.

JJ також поставив під сумнів результати телеголосування, яке, на його думку, принесло Ізраїлю надто багато балів. Він закликав до реформування системи підрахунку голосів.

– Цьогоріч усе виглядало доволі дивно. Необхідно забезпечити більшу прозорість у процесі телеголосування, — додав артист.

ForUa нагадує, співак JJ здобув 436 балів (поєднання голосів журі та глядачів) із піснею Wasted Love, що дозволило йому посісти перше місце. Друге місце зайняла представниця Ізраїлю Юваль Рафаель з композицією New Day Will Rise, отримавши 357 балів, з яких 297 надійшли від глядачів і 60 — від національних журі.