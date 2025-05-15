Міносвіти готує радикальні зміни для студентів-бюджетників

Міністерство освіти і науки України готує нові правила для студентів, які навчаються за державний кошт. Відповідно до запропонованих змін, студенти, які отримують освіту на бюджетній основі, повинні будуть або підписати контракт з державою, або ж перейти на платну форму навчання, якщо не бажають відпрацьовувати.

Основна мета цих змін — закрити дефіцит кадрів у таких критичних сферах, як медицина та освіта, які потребують кваліфікованих фахівців. В Україні наразі - гострий брак лікарів, вчителів та інших спеціалістів у державному секторі, тому уряд вважає, що така ініціатива допоможе заповнити ці вакантні місця.

Згідно з новими правилами, студенти, які навчаються за бюджетні кошти, матимуть два варіанти після завершення навчання:

- Підписати контракт з державою на відпрацювання за спеціальністю. Це означає, що випускник буде працювати за призначенням у державних установах або організаціях на певний період, зокрема в медичних або освітніх закладах, які мають потребу в кадрах.

- Перейти на контрактну форму навчання, якщо студент не хоче працювати в державному секторі після завершення навчання. Це означає, що він буде оплачувати свою освіту з власних коштів.

Планується, що контракт на відпрацювання залежно від спеціальності буде підписуватись на термін, рівний періоду навчання або на кілька років. Між тим, за інформацією Міносвіти, ця ініціатива стосуватиметься, насамперед, таких напрямків, як медицина, педагогіка, інженерія та інші, де відчувається значний кадровий дефіцит.

Наприклад, у медичній сфері Україні бракує лікарів у віддалених регіонах, а в освіті спостерігається дефіцит вчителів, особливо у сільській місцевості. Уряду доводиться вживати заходів для стимулювання молодих фахівців залишатися в країні та працювати в державному секторі, а не шукати кращі умови за кордоном.

Така ініціатива вже викликала неоднозначні реакції. З одного боку, багато громадських організацій і експертів підтримують ідею, яка дозволить заповнити вакантні місця в державних установах, а з іншого — деякі студенти і освітні діячі висловлюють стурбованість. Вони вважають, що така практика може обмежити свободу вибору місця роботи і змусити випускників працювати в умовах, які їм не підходять.

Плановані зміни поки що знаходяться на етапі обговорення, але за прогнозами, нові правила можуть бути введені вже у наступному навчальному році. Якщо реформа буде успішною, її можуть поширити й на інші спеціальності.