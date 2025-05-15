В тилу РФ партизани зірвали перевезення зброї окупантів

У Смоленській області Росії учасники українського партизанського руху «АТЕШ» провели чергову диверсію проти військової інфраструктури РФ. Про це повідомили самі підпільники.

Цього разу було виведено з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, яку російська армія активно використовує для транспортування озброєння та техніки до підрозділів поблизу кордону з Україною, зокрема на напрямках Сумської та Чернігівської областей.

За інформацією «АТЕШ», диверсія призвела до серйозних збоїв у логістиці ЗС РФ, що ускладнило постачання ресурсів на передову. Об’єкт, за їхніми даними, розташований приблизно за 270 км від українського кордону.

«Подібні удари завдають прямої шкоди військовій логістиці Росії та негативно впливають на моральний стан окупантів. Кожен день логістичних труднощів наближає нашу перемогу», — зазначили в “АТЕШ”.