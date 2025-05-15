Стамбул-2025: старі обличчя нових переговорів

14 травня Путін затвердив склад делегації для переговорів з Україною, які заплановані на 15 травня в Туреччині. Участь самого диктатора не передбачена.

Головою делегації призначено помічника президента РФ Володимира Мединського, який вже очолював переговорну групу у 2022 році.

До складу делегації також увійшли:

- Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ РФ;

- Ігор Костюков — начальник головного управління Генштабу ЗС РФ;

- Олександр Фомін — заступник міністра оборони РФ.

До складу експертної групи входять:

Олександр Зорін — перший заступник начальника інформаційного управління Генштабу;

Олена Подобреєвська — представниця управління президента РФ з гуманітарної політики;

Олексій Поліщук — директор департаменту країн СНД МЗС РФ;

Володимир Шевцов — представник управління міжнародного військового співробітництва Міноборони.

Переговори відбудуться в Стамбулі, Туреччина, з 15 травня 2025 року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти на своїй території мирні переговори між Україною та Росією, підкреслюючи важливість діалогу для досягнення справедливого та тривалого вирішення конфлікту.