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Стамбул-2025: старі обличчя нових переговорів

Стамбул-2025: старі обличчя нових переговорів

14 травня Путін затвердив склад делегації для переговорів з Україною, які заплановані на 15 травня в Туреччині. Участь самого диктатора не передбачена.
Головою делегації призначено помічника президента РФ Володимира Мединського, який вже очолював переговорну групу у 2022 році.
До складу делегації також увійшли:
- Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ РФ;
- Ігор Костюков — начальник головного управління Генштабу ЗС РФ;
- Олександр Фомін — заступник міністра оборони РФ.

До складу експертної групи входять:

  • Олександр Зорін — перший заступник начальника інформаційного управління Генштабу;
  • Олена Подобреєвська — представниця управління президента РФ з гуманітарної політики;
  • Олексій Поліщук — директор департаменту країн СНД МЗС РФ;
  • Володимир Шевцов — представник управління міжнародного військового співробітництва Міноборони.

Переговори відбудуться в Стамбулі, Туреччина, з 15 травня 2025 року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти на своїй території мирні переговори між Україною та Росією, підкреслюючи важливість діалогу для досягнення справедливого та тривалого вирішення конфлікту.

Теги:

путінпереговори в СтамбуліМединський
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