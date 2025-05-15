Стамбул-2025: старі обличчя нових переговорів

14 травня Путін затвердив склад делегації для переговорів з Україною, які заплановані на 15 травня в Туреччині. Участь самого диктатора не передбачена.
Головою делегації призначено помічника президента РФ Володимира Мединського, який вже очолював переговорну групу у 2022 році.
До складу делегації також увійшли:
- Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ РФ;
- Ігор Костюков — начальник головного управління Генштабу ЗС РФ;
- Олександр Фомін — заступник міністра оборони РФ.
До складу експертної групи входять:
- Олександр Зорін — перший заступник начальника інформаційного управління Генштабу;
- Олена Подобреєвська — представниця управління президента РФ з гуманітарної політики;
- Олексій Поліщук — директор департаменту країн СНД МЗС РФ;
- Володимир Шевцов — представник управління міжнародного військового співробітництва Міноборони.
Переговори відбудуться в Стамбулі, Туреччина, з 15 травня 2025 року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти на своїй території мирні переговори між Україною та Росією, підкреслюючи важливість діалогу для досягнення справедливого та тривалого вирішення конфлікту.