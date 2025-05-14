У Раді пропонують скасувати комуналку власникам зруйнованого житла

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №13155, який передбачає звільнення громадян від оплати комунальних послуг за житло, зруйноване внаслідок війни.

Як зазначено в пояснювальній записці, понад три мільйони українців втратили житло або зазнали пошкоджень, а багато з них були змушені залишити свої домівки, переїхавши за кордон або до більш безпечних регіонів країни.

Хоча ще у лютому 2022 року Торгово-промислова палата визнала бойові дії форс-мажором, на законодавчому рівні відповідальність за сплату комунальних послуг для осіб із зруйнованим житлом досі не скасовано. Водночас пені та штрафи за несплату не нараховуються.

Законодавці наголошують, що через прогалини в законодавстві деякі керівники ОСББ, ЖБК та управлінських компаній продовжують нараховувати оплату за послуги навіть у разі повної втрати житла.

Проєктом закону пропонується звільнити від сплати комуналки власників житла, яке було офіційно визнане пошкодженим або зруйнованим. Таке право діятиме протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення.

За даними Київської школи економіки, станом на листопад 2024 року в Україні було зруйновано або пошкоджено 236 тисяч житлових будівель, зокрема 209 тисяч приватних будинків, 27 тисяч багатоквартирних та 600 гуртожитків. Найбільше постраждали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.