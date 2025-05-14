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Суспiльство

Укрзалізниця «осучаснила» квитки до Польщі

Укрзалізниця «осучаснила» квитки до Польщі

Від сьогодні УЗ впровадила оновлений формат електронних квитків на потяги, що курсують між Україною та Польщею. Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі перевізника.

Відтепер усі пасажири, які придбають квитки на міжнародні залізничні рейси до Польщі, отримуватимуть їх у новому сучасному форматі. Укрзалізниця пояснює: мета змін — зробити квитки зручнішими для користувачів, особливо під час прикордонного контролю та посадки.

«Новий шаблон відповідає сучасним міжнародним стандартам. Його простіше читати, легше сканувати й легше зрозуміти — як пасажиру, так і контролюючим службам обох країн», — зазначили в компанії.

Раніше аналогічні зміни вже були реалізовані на напрямках до Австрії, Угорщини та Словаччини. Новий формат дозволяє гармонізувати систему обліку квитків Укрзалізниці з європейськими перевізниками.

Теги:

Укрзалізницяквитки до Польщі
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