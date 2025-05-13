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Полiтика

Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде путін, – Келлог

Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде путін, – Келлог

Президент США Дональд Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде російський диктатор путін. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

Спецпредставник Трампа висловив сподівання, що путін погодиться приїхати до Стамбула у складі делегації рф.

На думку Келлога, прямі переговори між росією та Україною можуть стати "чудовою зустріччю".

Він додав, що Вашингтон прагне домогтися повноцінного припинення вогню в Україні, а вже після переходити до "територіальних питань".

За словами Келлога, якщо прогресу з боку росії в переговорах не буде, то США розглянуть питання запровадження "найжорсткіших санкцій".

Раніше агентство Reuters повідомило, що Трамп не поїде до Стамбула 15 травня, а відправить своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.

Також у CNN писали, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи приїде туди путін.

 

Теги:

Дональд Трампмирні перемовиніУкраїна-РосіяПутін Володимир
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