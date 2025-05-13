Масштабна спецоперація Нацполіції: понад 200 обшуків для ліквідації наркобізнесу

Національна поліція України проводить масштабну спецоперацію, спрямовану на ліквідацію наркобізнесу на території країни. Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацполу в Facebook.

У рамках спецоперації правоохоронці проводять понад 200 обшуків. За інформацією відомства, поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотичних речовин у промислових масштабах.

"Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наразі детальна інформація про результати спецоперації не розголошується. У Нацполіції пообіцяли повідомити про підсумки проведених заходів згодом.

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Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України