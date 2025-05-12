"Червоні Дияволи" б'ють рекорди з сумним присмаком: "Манчестер Юнайтед" встановлює подвійний антирекорд в АПЛ

Після чергової нищівної поразки на власному полі від "Вест Гема" з рахунком 0:2, "Манчестер Юнайтед" вписав своє ім'я в історію англійської Прем'єр-ліги, але, на жаль, з вкрай негативного боку. Два сумнівних досягнення за один вечір підкреслюють глибоку кризу, в якій перебуває легендарний клуб.

У матчі 36-го туру "червоні дияволи" не змогли чинити опір "молотобійцям", які забивали зусиллями Томаша Соучека (26-та хвилина) та Джеррода Боуена (57-ма хвилина). Цей результат не лише додав очок до скарбнички лондонців, але й став похмурим маркером для манчестерського гранда.

Історичний провал: Дві ганьби за вечір

Ця поразка стала вже 17-ю для "Манчестер Юнайтед" у поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги. Подібного антидосягнення клуб не знав вже 51 рік, що є тривожним сигналом про фундаментальні проблеми в команді.

Крім того, колектив, який очолює Рубен Аморім, не може здобути перемогу вже у семи матчах Прем'єр-ліги поспіль. Востаннє така затяжна безвиграшна серія траплялася ще у далекому 1992 році. Таким чином, "Юнайтед" оновив одразу два антирекорди, які стосуються їхніх виступів у 21-му столітті, демонструючи безпрецедентний спад.

Після 36 турів "Манчестер Юнайтед" посідає лише 16-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі скромні 39 очок. Це ставить під загрозу завершення сезону на найгіршій позиції за останні десятиліття, що є неприпустимим для клубу з такою багатою історією та амбіціями.

Тягар Ліги Європи: Останній шанс на порятунок?

Єдиним світлим променем, що ще якось тримає "Манчестер Юнайтед" у фокусі європейських футбольних новин, є вихід до фіналу Ліги Європи. Проте, з такою жахливою формою та очевидною відсутністю мотивації, навіть єврокубкові виступи виглядають як важкий тягар, а не джерело натхнення.

Перемога у фіналі Ліги Європи над "Тоттенхемом" залишається єдиним шляхом для "червоних дияволів" повернутися до найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів, у наступному сезоні. Адже фініш у топ-7 АПЛ вже математично неможливий, що означає, що легендарний клуб не зможе зіграти в сезоні 2025/2026 навіть у Лізі конференцій, якщо не виграє єврокубок. Перед "Манчестер Юнайтед" стоїть завдання не просто перемогти, а й відновити свою честь та репутацію, які за останній час зазнали серйозних ударів.