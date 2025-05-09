За інформацією Tuttosport, колишній півзахисник лондонського "Арсенала" та каталонської "Барселони" Сеск Фабрегас може здійснити значний кар'єрний крок вже цього літа, очоливши німецький "Баєр" з Леверкузена.

Наразі Фабрегас є головним тренером італійського клубу "Комо", який під його керівництвом демонструє помітний прогрес. Саме ця позитивна динаміка привернула увагу керівництва "фармацевтів".

Очікується, що нинішній наставник "Баєра" Хабі Алонсо влітку перебереться до мадридського "Реала". У зв'язку з цим у Леверкузені активно шукають йому заміну, і 37-річний іспанський фахівець Сеск Фабрегас розглядається як один із головних претендентів.

Варто зазначити, що Сеск Фабрегас очолив "Комо" влітку 2024 року. Під його керівництвом команда наразі посідає 10-е місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 45 очок.

Окрім Фабрегаса, на посаду головного тренера "Баєра" також претендують Ерік тен Гаг, Хаві та Альваро Арбелоа, який наразі працює з командою U-19 мадридського "Реала".

Перехід Фабрегаса до одного з топ-клубів Бундесліги може стати яскравим підтвердженням його тренерського таланту після успішного старту кар'єри в Італії.