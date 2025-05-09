Співзасновник Microsoft Білл Гейтс виступив із різкою заявою на адресу найбагатшої людини світу Ілона Маска, прямо звинувативши його у сприянні зростанню смертності серед найбідніших дітей планети. Причиною такої жорсткої критики стали дії, пов'язані зі скороченням бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомляють міжнародні ЗМІ, Білл Гейтс публічно засудив підтримку Ілоном Маском значного урізання фінансування USAID – ключової американської структури, що спрямовує кошти на програми охорони здоров'я та боротьби з голодом у країнах, що розвиваються.

"Картина, коли найбагатша людина світу вбиває найбідніших дітей світу, не дуже приємна", – цитує Гейтса агентство Reuters.

Гейтс наголосив, що скорочення державного фінансування у сфері глобальної охорони здоров'я матимуть катастрофічні наслідки і можуть призвести до збільшення дитячої смертності – вперше за останні десятиліття. За його оцінками, йдеться про мільйони додаткових смертей протягом найближчих чотирьох-шести років.

Філантроп також вказав на неспроможність навіть найбільших приватних фондів, включаючи його власний Фонд Білла і Мелінди Гейтс, повністю компенсувати той дефіцит фінансування, який виникає через дії урядів зі скорочення допомоги.

Хоча у наданій інформації згадується указ президента Дональда Трампа від 20 січня про призупинення міжнародної допомоги для "оцінки відповідності національним інтересам", останні повідомлення свідчать про продовження дискусії та критики на адресу Маска щодо його позиції та впливу на рішення про скорочення фінансування USAID. Ця ситуація підкреслює глибокі розбіжності у поглядах на роль міжнародної допомоги та відповідальність найбагатших осіб світу перед найуразливішими верствами населення планети.