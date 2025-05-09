Наша місія - рятувати життя. Easy Pulse для військових медиків. Команда БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль передали підрозділу на Донеччині сучасне медичне обладнання.

Апарат для непрямого масажу серця Easy Pulse підтримує кровообіг, поки бійця евакуйовують, звільняє руки медикам, працюючи автоматично, збільшує шанси на виживання у найскладніших умовах. «Кожна секунда на фронті має значення. Сьогодні завдяки Easy Pulse врятовані сотні захисників!» - говорить Валерій Дубіль.

Інноваційний прилад у пріоритеті у медиків. Він довів свою ефективність у шпиталях на передовій, на полі бою.

«Незамінна річ на фронті. Головне - рятуватиме життя наших хлопців» - переконує військовий медик.

Від початку війни БФ молодіжної ініціативи «Надія» разом з Валерієм Дубілем, партнерами забезпечили військові підрозділи більш як 150 апаратами Easy Pulse (вартість кожного понад 650 тис. грн.)

Дякуємо партнерам Епіцентр К та родині Герега за потужну допомогу ЗСУ!

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