Названо міста, де живуть найщасливіші люди

Портал Happy City Index оприлюднив щорічний рейтинг найщасливіших міст світу. Цьогоріч перше місце посів Копенгаген — столиця Данії, яка вражає не лише рівнем життя, а й культурним та екологічним розвитком, повідомляє Daily Mail.
Критерії оцінки включали:
- ефективність управління та громадську активність;
- рівень економіки й охорони здоров’я;
- стан довкілля та мобільність у місті.
ТОП-3 виглядає так:
- Копенгаген (Данія) — місто з високим рівнем екологічності (69% транспорту є «зеленим») і навіть власним Музеєм щастя.
- Цюріх (Швейцарія) — лідер за якістю життя та сталим розвитком, з потужною економікою й надійною медициною.
- Сингапур — вирізняється високою громадянською активністю, престижними вишами та вкрай низьким рівнем безробіття.
Повний ТОП-10 найщасливіших міст світу:
- Копенгаген, Данія
- Цюріх, Швейцарія
- Сінгапур, Сінгапур
- Орхус, Данія
- Антверпен, Бельгія
- Сеул, Південна Корея
- Стокгольм, Швеція
- Тайбей, Тайвань
- Мюнхен, Німеччина
- Роттердам, Нідерланди
На жаль, жодне українське місто цього року до списку не потрапило.