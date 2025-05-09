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Названо міста, де живуть найщасливіші люди

Названо міста, де живуть найщасливіші люди

Портал Happy City Index оприлюднив щорічний рейтинг найщасливіших міст світу. Цьогоріч перше місце посів Копенгаген — столиця Данії, яка вражає не лише рівнем життя, а й культурним та екологічним розвитком, повідомляє Daily Mail.

Критерії оцінки включали:

  • ефективність управління та громадську активність;
  • рівень економіки й охорони здоров’я;
  • стан довкілля та мобільність у місті.

ТОП-3 виглядає так:

  1. Копенгаген (Данія) — місто з високим рівнем екологічності (69% транспорту є «зеленим») і навіть власним Музеєм щастя.
  2. Цюріх (Швейцарія) — лідер за якістю життя та сталим розвитком, з потужною економікою й надійною медициною.
  3. Сингапур — вирізняється високою громадянською активністю, престижними вишами та вкрай низьким рівнем безробіття.

Повний ТОП-10 найщасливіших міст світу:

  1. Копенгаген, Данія
  2. Цюріх, Швейцарія
  3. Сінгапур, Сінгапур
  4. Орхус, Данія
  5. Антверпен, Бельгія
  6. Сеул, Південна Корея
  7. Стокгольм, Швеція
  8. Тайбей, Тайвань
  9. Мюнхен, Німеччина
  10. Роттердам, Нідерланди

На жаль, жодне українське місто цього року до списку не потрапило.

Теги:

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