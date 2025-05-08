Компанія, яка створила криптовалюту XRP, використала Трампа, щоб ввести її до криптовалютного резерву

Березневий пост у соціальних мережах, в якому повідомлялося про плани президента Трампа щодо створення стратегічного криптовалютного резерву, як повідомляється, був написаний співробітником лобістської фірми, пов'язаної з Ripple Labs.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп став жертвою маніпуляцій з боку лобіста, пов'язаного з Ripple Labs, який змусив його оголосити, що токен XRP буде частиною його планів щодо створення національного криптовалютного резерву.

Згідно з повідомленням Politico від 8 травня, співробітник протрампівського лобіста Брайана Балларда передав президенту текст посту в соціальних мережах, який він рекомендував йому написати, щоб оголосити про створення стратегічного криптовалютного резерву США, який включав би в себе XRP, Solana, SOL і Cardano.

Після того, як Трамп опублікував повідомлення на своїй соціальній платформі 2 березня, він дізнався, що Ripple був одним з клієнтів Балларда, що розлютило президента, який відчув, що його використали, повідомляє Politico, посилаючись на двох людей, знайомих з інцидентом.

«Йому більше ніде не раді», - сказав Трамп, звертаючись до Балларда, згідно з повідомленням.

Трамп мав зв'язки з Ripple задовго до оголошення про включення XRP до запропонованого криптовалютного резерву. Головний юридичний директор блокчейн-фірми Стюарт Олдероті пожертвував понад 300 000 доларів США комітетам зі збору коштів і політичних дій на підтримку Трампа на виборах 2024 року, а в січні він і генеральний директор Бред Гарлінгхаус зустрічалися з новообраним президентом і були присутні на заходах з нагоди інавгурації.

Ripple також пожертвувала 5 мільйонів доларів XRP до президентського інавгураційного фонду Трампа і була одним з найбільших спонсорів Fairshake, комітету політичних дій (PAC), який підтримує тих, кого вважає «прокриптовалютними» кандидатами, купуючи медіа. У січні речник PAC заявив, що комітет продовжить свої зусилля на проміжних виборах у 2026 році.

Президент часто використовує свою платформу в соціальних мережах, щоб запропонувати політику ще до того, як вона буде офіційно оголошена в Білому домі. Трамп підписав указ про створення «Запасу цифрових активів» 6 березня - приблизно через чотири дні після публікації, яка на момент оприлюднення все ще була в прямому етері.