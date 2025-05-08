Світовий банк надав понад 390 млн грн грантів для українських фермерів

Українські сільгоспвиробники отримали значну фінансову підтримку від Світового банку у вигляді грантових коштів. Другим траншем цього року спрямовано понад 390 мільйонів гривень, які будуть розподілені у вигляді дотацій для підтримки ключових напрямків аграрного сектору.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, підкресливши важливість міжнародної співпраці для стабільності та розвитку галузі в умовах воєнного стану.

Значна частина цих коштів, а саме 56 мільйонів 497 тисяч гривень, передбачена для дотацій за утримання корів. Власники великої рогатої худоби отримають фінансову підтримку, що допоможе покрити частину витрат на утримання та стимулюватиме розвиток тваринництва.

Також не оминули увагою і дрібніше тваринництво: 2 мільйони 478 тисяч гривень виділено на дотації для тих, хто утримує овець та кіз. Ця підтримка є важливою для малих фермерських господарств та особистих селянських господарств.

Частина грантових коштів буде спрямована на виплату субсидій на один гектар оброблюваних угідь. Йдеться про бюджетні дотації у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для аграріїв, які здійснюють сільськогосподарську діяльність. Ця субсидія має на меті підтримати рослинництво та підвищити ефективність використання земель.

Міністр Віталій Коваль наголосив, що це вже другий транш грантової допомоги від міжнародних партнерів у поточному році. Перший транш у розмірі понад 386 мільйонів гривень вже був виплачений раніше і охопив 7 766 тисяч фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, свідчачи про послідовну підтримку широкого кола аграріїв.

"Вдячний партнерам за підтримку українських аграріїв. Мінагрополітики продовжує співпрацювати з міжнародними організаціями, аби залучити кошти в розвиток галузі", – зазначив Віталій Коваль, підкреслюючи стратегічну важливість залучення міжнародних ресурсів для відновлення та зміцнення аграрного сектору України.

Отримані кошти є вагомим внеском у підвищення стійкості українського сільського господарства, дозволяючи аграріям продовжувати роботу, незважаючи на виклики, спричинені війною, та забезпечувати продовольчу безпеку країни.