Для мешканців тимчасово окупованих територій створили безкоштовні курси української мови

Проєкт «Ти в Україні» у партнерстві з рухом «Жовта Стрічка» та Dovidka.info запустили безкоштовні онлайн-курси української мови для мешканців тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили на сайті проєкту.

«Ми створили навчальні курси для мешканців тимчасово окупованих територій, які хочуть вчитися по-своєму — у власному темпі і з урахуванням обставин. Тут ви знайдете актуальні знання, підтримку викладачів та можливість ефективно і прицільно готуватися до вступних іспитів. Ми як ніхто інший розуміємо важливість безпеки та дискретності, тому вся комунікація відбувається через захищені канали. Кожен може навчатися анонімно й у зручний для себе час, не ризикуючи», – зазначають автори проєкту.

Програма підійде для:

школярів, які хочуть оперативно підтягнути українську та впевнено скласти вступні іспити до вишів;

дорослих, які прагнуть покращити знання мови або вивчити її з нуля, вирватися з полону ворожої пропаганди й відчути єдність української спільноти.

«Програма формується індивідуально під потреби учня (навчання з нуля, розмовна практика чи поглиблений рівень вивчення мови). Репетитори навчать, підтримають та допоможуть перейти на українську вільно і без страху. Це анонімно, надійно і безпечно. Всі заняття проводяться через захищені канали зв'язку. Особисті дані учасників не зберігаються», – додають розробники проєкту.

Подати заявку на курс можна за посиланням.