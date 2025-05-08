Рейтинг The Ring P4P: яке місце посідає Олександр Усик

Український чемпіон світу у надважкій вазі, Олександр Усик, продовжує утримувати лідерство у найпрестижнішому рейтингу сучасності. Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив свій список найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-Pound, P4P), і наш співвітчизник непохитно залишається на першій сходинці.

Це досягнення підкреслює винятковий статус Усика у світі боксу, визнаючи його як №1 серед усіх активних бійців, незалежно від їхньої ваги чи дивізіону. Його бездоганний рекорд 23-0 з 14 нокаутами слугує яскравим підтвердженням його домінування на боксерському Олімпі.

Очолюючи елітний рейтинг, Усик випереджає таких видатних майстрів рингу, як непереможний японський феномен Наоя Іноуе (30-0, 27 КО), який займає друге місце, та американського чемпіона Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), що замикає першу трійку.

Хоча перша позиція Усика залишилася незмінною, в іншій частині топ-10 відбулися деякі перестановки. Зокрема, з рейтингу вибув Девін Хейні, а на десяту сходинку піднявся його співвітчизник Девід Бенавідес. Японець Дзюнто Накатані піднявся на сьому позицію, випередивши Сауля Альвареса, а Кенширо Тераджі тепер дев'ятий.

Нагадаємо, що раніше свою думку щодо найкращих боксерів P4P висловлював і ексчемпіон світу американець Тімоті Бредлі.

Оновлений рейтинг The Ring P4P виглядає так:

Олександр Усик (Україна, 23–0, 14 КО) Наоя Іноуе (Японія, 30–0, 27 КО) Теренс Кроуфорд (США, 41–0, 31 КО) Дмітрій Бівол (24–1, 12 КЗ) Артур Бетербієв (21–1, 20 КО) Джессі Родрігес (21–0, 14 КО) Дзюнто Накатані (Японія, 30–0, 23 КО) Сауль Альварес (Мексика, 63–2–2, 39 КО) Кенширо Тераджі (Японія, 25–1, 16 КО) Девід Бенавідес (США, 31–0, 15 КО)

Таким чином, Олександр Усик вкотре підтверджує свій статус лідера світового боксу, очолюючи елітний рейтинг The Ring P4P.