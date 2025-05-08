Рейтинг The Ring P4P: яке місце посідає Олександр Усик

Український чемпіон світу у надважкій вазі, Олександр Усик, продовжує утримувати лідерство у найпрестижнішому рейтингу сучасності. Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив свій список найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-Pound, P4P), і наш співвітчизник непохитно залишається на першій сходинці.
Це досягнення підкреслює винятковий статус Усика у світі боксу, визнаючи його як №1 серед усіх активних бійців, незалежно від їхньої ваги чи дивізіону. Його бездоганний рекорд 23-0 з 14 нокаутами слугує яскравим підтвердженням його домінування на боксерському Олімпі.
Очолюючи елітний рейтинг, Усик випереджає таких видатних майстрів рингу, як непереможний японський феномен Наоя Іноуе (30-0, 27 КО), який займає друге місце, та американського чемпіона Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), що замикає першу трійку.
Хоча перша позиція Усика залишилася незмінною, в іншій частині топ-10 відбулися деякі перестановки. Зокрема, з рейтингу вибув Девін Хейні, а на десяту сходинку піднявся його співвітчизник Девід Бенавідес. Японець Дзюнто Накатані піднявся на сьому позицію, випередивши Сауля Альвареса, а Кенширо Тераджі тепер дев'ятий.
Нагадаємо, що раніше свою думку щодо найкращих боксерів P4P висловлював і ексчемпіон світу американець Тімоті Бредлі.
Оновлений рейтинг The Ring P4P виглядає так:
- Олександр Усик (Україна, 23–0, 14 КО)
- Наоя Іноуе (Японія, 30–0, 27 КО)
- Теренс Кроуфорд (США, 41–0, 31 КО)
- Дмітрій Бівол (24–1, 12 КЗ)
- Артур Бетербієв (21–1, 20 КО)
- Джессі Родрігес (21–0, 14 КО)
- Дзюнто Накатані (Японія, 30–0, 23 КО)
- Сауль Альварес (Мексика, 63–2–2, 39 КО)
- Кенширо Тераджі (Японія, 25–1, 16 КО)
- Девід Бенавідес (США, 31–0, 15 КО)
Таким чином, Олександр Усик вкотре підтверджує свій статус лідера світового боксу, очолюючи елітний рейтинг The Ring P4P.