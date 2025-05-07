Ремонт мосту через Десенку: Троєщина готується до транспортного колапсу

З 9 травня мешканців та гостей Києва очікують масштабні транспортні труднощі. Початок протиаварійного ремонту мосту через затоку Десенка, що є частиною Північного мостового переходу, призведе до значного обмеження руху та, за прогнозами експертів, може паралізувати сполучення між лівим та правим берегами столиці. Особливо відчутними наслідки стануть для жителів Троєщини, для яких цей міст є однією з ключових артерій до центру міста.

Ремонтні роботи, заплановані до кінця 2025 року, передбачають часткове обмеження руху на трьох смугах у напрямку станції метро «Почайна». Для руху в бік Троєщини буде організовано лише дві відокремлені смуги зустрічного напрямку. Громадський транспорт зможе пересуватися з лівого берега на правий крайньою правою смугою.

225 мільйонів гривень під час війни: чи на часі ремонт?

Міст через Десенку, зведений у 1974 році, востаннє капітально ремонтувався майже два десятиліття тому, у 2005 році. Необхідність проведення протиаварійних робіт, за інформацією КП «Київавтошляхміст», зумовлена незадовільним станом несучих конструкцій.

Тендер на виконання ремонту виграла турецька компанія Onur Group, а вартість робіт становить понад 225 мільйонів гривень з міського бюджету. За ці кошти планується відновити частину несучих конструкцій, замінити балки прогонових будов, відремонтувати опори та залізобетонну плиту проїжджої частини, а також облаштувати нову гідроізоляцію та асфальтове покриття.

Експертна оцінка: неминучі затори та питання пріоритетності

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, у коментарі ТСН.ua зазначив, що ремонт мосту, ймовірно, є необхідним, враховуючи загальний стан мостової інфраструктури Києва. Однак він наголосив на важливості визначення пріоритетності таких робіт, адже більшість мостів потребують уваги.

Фахівець прогнозує значне погіршення транспортної ситуації, особливо для водіїв, що прямують з Троєщини на правий берег. "Заторів не уникнути. Враховуючи і так складну транспортну ситуацію в Києві, нові затори можуть її ще більше погіршити", – вважає Беспалов.

Брак системного підходу: чого не вистачає місту?

Експерт критикує відсутність чіткого плану організації руху на час ремонтів, особливо зважаючи на одночасне проведення робіт на кількох ключових мостах столиці. За його словами, бракує зрозумілих схем об'їзду, недостатньо заходів для посилення громадського транспорту та не використовуються реверсні схеми руху, які могли б частково полегшити ситуацію в пікові години.

Вихід для Троєщини: адаптація та пошук альтернатив

З огляду на тривалий термін ремонтних робіт, мешканцям Троєщини доведеться шукати альтернативні шляхи дістатися правого берега. Це може включати використання інших мостів (з урахуванням можливих обмежень на них), пересадку на громадський транспорт з лівого берега або адаптацію графіків поїздок для уникнення годин пік. Ситуація також вкотре актуалізує питання розвитку транспортної інфраструктури Троєщини, зокрема, будівництва метро.

Таким чином, ремонт мосту через Десенку, хоч і необхідний для безпеки та довговічності споруди, стане серйозним випробуванням для транспортної системи Києва та вимагатиме від міської влади оперативних і ефективних рішень для мінімізації незручностей для тисяч киян.