Російський «Хор Турецького» спільно з жіночим ансамблем Soprano виступили в Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомили на сторінці хору.

Концерт присвятили Дню перемоги. Під час виступу вони виконали радянські пісні «Смуглянка», «Журавлі», «Нам нужна одна побєда», «Дєнь побєди», «Калінка», «Катюша».

Як пише російське видання Insider, перед концертом слово взяв представник росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Радянський Союз «зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною», і нагадав, що саме вона стала основою для створення ООН.

Водночас він наголосив, що Москва «не принижує внесок союзників» та «пам'ятає кожного».

Варто зазначити, що засновник «Хору Турецького» Михайло Турецький підтримує рашистське вторгнення в Україну, називаючи цю війну «битвою англосаксів зі слов'янами». А учасники гурту неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях.

Попри таку позицію, цей колектив не внесений до санкційних списків та продовжує виступати за кордоном.

Нагадаємо, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

- адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

- кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.