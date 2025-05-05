Трамп вирішив порятувати Голлівуд за допомогою своїх тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 100% мита на фільми, які були вироблені в інших країнах.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Трампа, американська кіноіндустрія «помирає дуже швидкою смертю», а інші країни, мовляв, пропонують всілякі стимули, щоб «відвернути наших кінематографістів і студії від Сполучених Штатів».

«Голлівуд та багато інших сфер у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших держав і, отже, загроза національній безпеці. Це, на додаток до всього іншого, повідомлення і пропаганда!» — зазначив президент США. Тому Трамп уповноважив Міністерство торгівлі та торговельного представника США розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що надходять з інших країнах. «Ми хочемо, щоб в Америці знову знімали фільми!» — резюмував Трамп.