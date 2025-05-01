Ворог намагається перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка

Найбільшу активність ворог в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" проявляє на Покровському напрямку, де прагне перетнути стратегічну трасу Покровськ-Костянтинівка. Також "гарячими" залишається Новопавлівський та Торецький відтинки, розповів в ефірі "Ми-Україна" речник угруповання Віктор Трегубов.

"В цілому ворог не полишає своїх спроб наблизитися до міста Покровська, також активно намагається просуватися на Новопавлівському напрямку в сторону адміністративного кордону Донецької області. Плюс активні міські бої йдуть у місті Часів Яр на Краматорському напрямку та у місті Торецьк. У противника є план перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка і пройти за неї. Взагалі у планах противника Костянтинівка явно має значний пріоритет, це залізничний вузол, і вони сподіваються дорватися до нього, якщо не з одного боку, то з іншого. Власне, і спроба перейти через Торецьк, і спроба перейти через Часів Яр, спроба перейти трасу Покровськ-Костянтинівка можуть слугувати ключем для подальших операцій в бік Костянтинівки", - розповів він.

Трегубов пояснив, що за цією трасою росіяни теоретично могли б повернути і на Покровськ, але "там вже значно буде незручніше, бо там ще Мирноград є".

Станом на сьогодні траса Покровськ-Костянтинівка не перебуває під контролем ворога.

"Втім є проблема. Вона полягає в тому, що зараз на фронті на усіх напрямках дрони обох боків літають на дуже велику дистанцію. Тому як українські дрони можуть уразити ціль десь кілометрів за 30-40 від лінії, де розташовуються українські війська, так і російські. І ось в цю зону потрапляє ця траса. Інколи противник може спробувати уразити щось на цій трасі, і йому це може вдатися. Як я особисто питав колегу щодо того, наскільки необезпечно нею їздити, він мені чесно відповів - в погану погоду безпечно, а в хорошу - коли дрони літають - вже є небезпека, треба об'їжджати. На щастя, є де об'їжджати", - підсумував речник "Хортиці".