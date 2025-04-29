Валерій Дубіль: «Зміни до регулювання ринку деревини можуть знищити десятки тисяч робочих місць»

Голова Київської міської організації політичної партії «Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Валерій Дубіль підкреслив, що партія рішуче виступає проти законопроєкту 4197-д, який пропонує зміни до регулювання ринку деревини.

«Цей законопроєкт є небезпечним для розвитку деревообробної галузі в Україні. Він створює умови, за яких сировина буде доступна лише великим монополістам, що ставить під загрозу десятки тисяч малих і середніх підприємств», — зазначив Валерій Дубіль.

Позицію партії підтримала лідерка «Батьківщини», Юлія Тимошенко, яка наголосила, що цей документ має корупційну складову, що шкодить галузі та країні в цілому.

«Цей законопроєкт створює умови, за якими купувати сировину зможуть лише гігантські монополісти-деревообробники, тому шість тисяч малих та середніх деревообробних підприємств будуть змушені закритися. Відтак сотні тисяч їхніх співробітників залишаться без роботи, без засобів для існування», — сказала Юлія Тимошенко.

Політична партія «Батьківщина» вимагає зняти законопроєкт 4197-д з розгляду та продовжити мораторій на експорт лісу-кругляку, щоб забезпечити українські деревообробні підприємства необхідною сировиною.