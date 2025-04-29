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Суспiльство

На Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію

На Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію

В окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади Дніпропетровської області запроваджено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб для сімей з дітьми або їх законними представниками.

Відповідне рішення ухвалено згідно з розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія ЛИСАКА від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25.

Обов'язковій евакуації підлягають мешканці сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

Евакуація здійснюватиметься організовано, транспортними засобами. Для виїзду необхідне попереднє погодження дати та часу. Обов'язковою є реєстрація у збірному пункті, розташованому в селищі Межова.

Особам, які планують евакуюватися, наполегливо рекомендовано мати при собі:

  • документи, що посвідчують особу;
  • грошові кошти та банківські картки;
  • необхідні медикаменти;
  • запас води та їжі на кілька днів;
  • мобільний телефон та зарядний пристрій до нього;
  • теплий одяг та змінне взуття;
  • інші необхідні речі першої потреби.

За додатковою інформацією та для погодження деталей евакуації можна звертатися за телефонами: (05630) 60428 (Любов) та 066 913 1345 (Людмила).

Рішення про обов'язкову евакуацію ухвалено з метою забезпечення безпеки найуразливіших категорій населення в умовах поточної ситуації в регіоні.

Теги:

евакуаціядітиДніпропетровська область
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