На Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію

В окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади Дніпропетровської області запроваджено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб для сімей з дітьми або їх законними представниками.

Відповідне рішення ухвалено згідно з розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія ЛИСАКА від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25.

Обов'язковій евакуації підлягають мешканці сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

Евакуація здійснюватиметься організовано, транспортними засобами. Для виїзду необхідне попереднє погодження дати та часу. Обов'язковою є реєстрація у збірному пункті, розташованому в селищі Межова.

Особам, які планують евакуюватися, наполегливо рекомендовано мати при собі:

документи, що посвідчують особу;

грошові кошти та банківські картки;

необхідні медикаменти;

запас води та їжі на кілька днів;

мобільний телефон та зарядний пристрій до нього;

теплий одяг та змінне взуття;

інші необхідні речі першої потреби.

За додатковою інформацією та для погодження деталей евакуації можна звертатися за телефонами: (05630) 60428 (Любов) та 066 913 1345 (Людмила).

Рішення про обов'язкову евакуацію ухвалено з метою забезпечення безпеки найуразливіших категорій населення в умовах поточної ситуації в регіоні.