Коли важлива кожна хвилина: БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і Євген Довбня — для розвідки Буданова

Коли рахунок іде на години, а результат — життя людей, швидкість і чіткість рішень мають особливу вагу. Саме так працює команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».

Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, разом із співзасновницею Вітою Присяжнюк та партнером фонду Євгеном Довбнею доставили у штаб Головного управління розвідки Міністерства оборони України найнеобхідніше:

— сучасні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ),

— дрони «Мавік»,

— термінали Starlink,

— зарядні станції.

«У нас чіткий принцип: якщо техніка потрібна “на вчора” — вона має бути “сьогодні”. Працюємо швидко, бо знаємо: ця допомога — не про комфорт, вона про життя. Я вдячний кожному, хто підтримує та допомагає війську, особливо Ігорю Коржу та Олексію Юренку», — наголосив Валерій Дубіль.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов особисто зустрів команду, подякувавши за системність, швидкість і відповідальність. Техніку одразу передали фахівцям для використання в бойових умовах.

Команда БФ «Надія» працює за принципом хірургічної точності: допомагає саме там, де кожна одиниця техніки чи допомоги рятує життя.

«Ми не розповідаємо про всю допомогу. Але коли бачимо, що запит критичний — діємо відкрито. Це важливо: показати, що тил працює, що ми разом», — підкреслила Віта Присяжнюк.

До цієї передачі долучилися вірні партнери фонду: компанії Пожмашина, УкрАвіаКосТех, EDG GROUP, М-Агро, а також волонтери й друзі, які не вперше підтримують військові ініціативи «Надії».

Команда вже працює над новими завданнями, бо війна триває, а допомога має бути постійною. Бо поки одні тримають зброю в руках, інші тримають на плечах відповідальність за життя тих, хто нас захищає.