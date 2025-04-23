Окупанти повністю знищили один із ключових енергооб'єктів Херсона

Російські війська повністю знищили одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни впродовж минулої доби безперервно били по енергооб’єкту з артилерії та обстрілювали його дронами. На ранок окупанти повністю знищили об’єкт.

За словами Прокудіна, наразі енергетики роблять усе можливе й неможливе, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію в місті.

«Прошу всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення», — наголосив очільник ОВА.

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Херсон, а також низку міст і сіл в області.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Ворожі атаки пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили автівку «швидкої» та приватні автомобілі.

Через російську агресію 12 людей зазнали поранення, серед них — 1 дитина.