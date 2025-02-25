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Экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group в Украине, от действий которой, предположительно, пострадали десятки тысяч человек, Юту Романченко заметили в Дубай на конференции Sigma, посвященую передовым технологиям: блокчейну, искусственному интеллекту и финансовым технологиям.

Соответвующее фото опубликовали сегодня посетители мероприятия в соцсетях, которые опознали, как они ее называют, "известную мошенницу".

MMCIS была зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Ее основателем называют 41-летниего уроженца Мелитополя Константина Кондакова, а его заместителем являлась Юта Романченко. Апробировать свою предположительную схему якобы мошенники начали в Украине, где у MMCIS был основной офис. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты».

Кондаков и Романченко проводили в Украине, рф и других странах СНГ и ЕС рекламную кампанию с участием известных артистов и представителей шоу-бизнеса. Их, как ее некоторые называют, "пирамида" прекратила свою работу в 2014 году, когда в Украине и других странах правоохранительные органы получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. По горячим следам МВД Украины якобы возбудило уголовное дело в отношении организатора MMCIS Константина Кондакова и руководства финансовой пирамиды, в том числе Юты Романченко.

Аналогичные уголовные дела якобы были возбуждены в рф и других странах. Есть информация, что якобы в прошлом году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.

В соцсетях также появилась информация о том, что якобы украинские вкладчики "пирамиды", которые могли пострадать от действий указанных лиц, в т.ч. Юты Романченко и руководства Forex MMCIS group требуют задержать Кондакова и Романченко и привлечь к уголовной отвественности.

Некоторые вкладчики также просят тех, кто знает о местоположении Юты Романченко и руководства Forex MMCIS group сообщить на горячую линию МВД Украины (044) 254-73-94 или на электронную почту wanted@mvs.gov.ua
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