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Про це він повідомив в Telegram.

Серед представлених розробок – унікальні підводні дрони сімейства TOLOKA, створені в Україні:

 
  • TLK-150 – довжина 2,5 м, дальність до 100 км, електродвигун, навантаження 20-50 кг.
  • TLK-400 – довжина 4-6 м, дальність до 1200 км, навантаження до 500 кг.
  • TLK-1000 – довжина 4-12 м, дальність до 2000 км, навантаження до 5000 кг.

Найпотужніша версія дрона може нести до 5 тонн вибухівки, що робить її ефективною зброєю для знищення великих об’єктів.

Характеристики TLK-150 / ©
Характеристики TLK-150

Під час презентації Зеленський наголосив, що українська оборонна промисловість за три роки війни відродилася та вийшла на новий рівень. Завдяки міжнародним інвестиціям вдалося розширити виробництво та створити сучасні високотехнологічні зразки озброєння.

“Цього року всіх типів дронів зробимо ще більше”, – зазначив президент.

Українські підводні дрони можуть виконувати удари по кораблях, портах та стратегічних об’єктах противника. Деякі експерти вказують, що кілька таких TOLOKA потенційно можуть перетворити Кримський міст на руїни.

Наразі презентовані моделі – тестові зразки, однак їхнє виробництво активно розвивається.
ForUm

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