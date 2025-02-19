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Франція поки не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Про це заявив президент Франції Емманюель Макронпередає Le Figaro.

Однак, за його словами, Париж розглядає можливість відправки військових експертів або обмеженого контингенту, аби продемонструвати солідарність.

«Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність», – вказав Макрон.

Він також заявив, що Франція підтримує переозброєння Збройних Сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки.

Серед інших заходів він назвав можливість приєднання України до НАТО, зазначивши, що це питання активно обговорюється з Великою Британією.

Макрон також згадав про можливість «в рамках переговорів прийняти рішення про проведення під мандатом ООН миротворчої операції, яка б проходила вздовж лінії фронту».
ForUm

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