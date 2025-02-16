також у роздiлiЕкономіка
Скандал довкола ліцензій КРАІЛ: журналіст закликає до аудиту 19
"Адамант" та Iskra постійно перемагають на тендерах з будівництва захисних споруд на ГЕС: кому йдуть гроші 16
Стало відомо, хто стоїть на заваді відновлення енергетичної інфраструктури в Україні 24
Reuters: Закінчення війни в Україні - загроза для Європи 35
Справа по ГЗК Жеваго на Полтавщині: прокуратура звинувачує керівництво комбінату у незаконному видобуванні копалин на понад 157 млрд гривень 25
Кожен громадянин РФ відчує на собі наслідки від припинення транзиту Україною російського газу 70
Геополітичний маневр: Україна перекрила кран для російського газу 19
Єдине графітове підприємство України закрилося через тарифи «Укрзалізниці» та «Укренерго» 25
Скандал в азартному бізнесі: за що затримано голову КРАІЛ Івана Рудого 26
Україна виробила за три місяці вже близько сотні ракет 20
Рада ЄС затвердила надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі €4,2 млрд 16
Інфляція в Україні прискорилась 13
Мінфін: У вересні доходи в держбюджет обвалились 12
Федорів повідомив, скільки кешбеку нарахували українцям за місяць 14
У 2025 році мінімальну зарплату підвищувати не будуть 9
У ВР повідомили, які ще податки можуть підвищити 16
МВФ прогнозує зростання ВВП за підсумками року на 3% 9
НБУ: Місія МВФ зосередиться на пошуку внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету 13

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.

Про це в інтерв'ю DW розповів генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер.

«Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів», наголосив Паппергер.

За його словами, в Україні процес поки що йде повільніше. Однак загалом співпраця з міністерством оборони й міністерством промисловості України розвивається добре.

«Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо – державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що буду інвестувати тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес зайняв кілька місяців. Але тим не менше, ми задоволені співпрацею. Першим почав працювати завод із ремонту техніки, зараз будується завод із виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод для випуску зенітних систем. Завод із виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки», – додав голова німецького оборонного концерну.

На питання, як війна впливає на виробничі процеси, він відповів: «Практично ніяк, ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії йдуть там. Так, бувають ракетні удари, ви це знаєте краще за мене. Але до цього можна підготуватися. На саме виробництво це не впливає».

Також у Папперґера запитали, чи буде Rheinmetall готовий ще активніше інвестувати в Україну, якщо війна закінчиться цього року. «Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія – побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні», – відповів він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

3
Теги