За словами аналітика, попри західну допомогу, під загрозою наступу опинились декілька напрямків.
Днями, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що "ми перебуваємо в кращій ситуації, ніж на початку війни, але боремося не тільки проти Путіна, а й за підтримку наших союзників".
Багато українців в соцмережах прокоментували це висловлювання про кращу ситуацію як двозначне.
Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов, аналізуючи ситуацію на фронті, висловив в коментарі для ТСН.ua власну думку про те, в чому саме погіршилась ситуація, а в чому є сталою та з позитивною динамікою.
До цього експерт додає наступне: "Але є проблеми, пов’язані з несталістю, нестабільністю політичних заяв нового очільника США. Заяви є надто суперечливими. В будь-якому разі ми повинні розуміти, що політичні заяви — це слова".
В той же час Селезньов має сподівання, що військова допомога від США, на обсяги якої орієнтуються і європейські країни, не зменшиться.
Про поточну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту військовий аналітик каже наступне: "Щодо ситуації: бої тривають всюди. Виникають нові осередки бойових дій, ворог активізувався східніше від Мирнограда (Донецька область — Ред.)".
Пояснюючи своє бачення загроз, Селезньов розповів: "Таке враження, що окупанти намагаються сформувати ударний плацдарм в напрямку на Костянтинівку. Якщо ворог візьме під контроль Торецьк і Часів Яр, то буде фактично сформовано два плацдарми — з півдня, в напрямку з Мирнограда і зі сходу, з напрямку Костянтинівки і Торецька".
На думку Селезньова, є загроза для Слов’янсько-Краматорської агломерації.
"Якщо до того часу ворог встигне сформувати ударний плацдарм на Лиманському напрямку, а я бачу, що там активізувались бойові дії, то ми матимо клопіт для нашого гарнізону, який боронить Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію. Ворог тоді зможе фактично з трьох боків атакувати наші рубежі та позиції", — резюмує аналітик.
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