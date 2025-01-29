Речник 110-ї ОМБр Іван Сєкач повідомив, що бої за Велику Новосілку продовжуються, і стрілецькі, і піхотні, і артилерійські.

Водночас росіяни мають перевагу в особовому складі. Бої за будівлі у місті є складнішими для підрозділу ЗСУ, бо він спеціалізується на веденні бойових дій у відкритій місцевості.

Сєкач зазначив, що річка через Велику Новосілку ускладнює дії як українських, так і російських військ, зокрема, постачання продовольства, боєприпасів і пересування особового складу.

«Противник наразі не думає про плацдарм. Скоріш за все, на цій ділянці фронту, саме у Великій Новосілці, буде зупинений наступ противника і він буде шукати інші слабкі місця, де можна буде просунутися, перекидати свої сили».